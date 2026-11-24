Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал практику вырезания отдельных фрагментов из его публичных выступлений в СМИ и откровенно признал, что текущая ситуация в стране оставляет желать лучшего.

По словам главы государства, он не намерен давать ложные обещания или создавать видимость благополучия там, где его нет.

«Честно говоря, наше положение совсем не хорошее. Однако это не означает, что мы не сможем справиться с текущей ситуацией», — заявил Пезешкиан.

Президент подчеркнул, что преодолеть стоящие перед страной вызовы можно только совместными усилиями и в условиях тесного сотрудничества. По его убеждению, первым шагом к решению проблем должно стать их открытое признание, за которым должна последовать планомерная работа по их устранению.

Источник: Azad Iran