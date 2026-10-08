В Дании намерены запретить распространение дипфейков с изображениями и голосами людей

Министр культуры Дании Зения Стампе представит в четверг законопроект, предусматривающий запрет на цифровое копирование и распространение реалистичных изображений и голосов людей без их согласия, сообщает Reuters.

Отмечается, что инициатива направлена на борьбу с распространением дипфейков, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

По словам министра, созданные с помощью ИИ поддельные видеозаписи и изображения могут способствовать распространению дезинформации и вызывать сомнения в достоверности информации.

«Одна из главных целей законопроекта — обязать технологических гигантов оперативно удалять манипулированный контент, чтобы свести к минимуму причиняемый им вред», — заявила Стампе.

Законопроект предусматривает защиту как обычных граждан, так и представителей творческих профессий, чьи выступления и произведения могут быть воспроизведены с помощью цифровых технологий и распространены без разрешения.

При этом документ предусматривает исключения для карикатур, пародий, сатиры и других произведений, содержащих критику общества и представителей власти.

Инициатива еще должна получить одобрение парламента Дании. Стампе выразила надежду, что закон вступит в силу на рубеже 2026–2027 годов.