Ильхам Алиев: Транспорт является одним из основных направлений сотрудничества государств Центральной Азии и Азербайджана

Одним из основных направлений сотрудничества Центральной Азии и Азербайджана является транспорт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 8-й Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии в городе Туркменбаши.

«Каспийское море сегодня играет все большую роль в транспортном взаимодействии наших стран. Транспортная инфраструктура на обоих берегах Каспия имеет важное значение для соединения Центральной Азии с Азербайджаном и далее с международными рынками», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что сегодня наблюдается значительный рост объемов перевозок через Каспий. «Наша общая задача – сделать эти маршруты более эффективными и конкурентоспособными», - добавил глава государства.