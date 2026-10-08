Трамп: я заслуживаю Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира, однако признал, что не знает, какое решение примет Норвежский нобелевский комитет. Лауреата премии 2026 года объявят в пятницу.

«Я не знаю, каким будет их решение», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. По его словам, комитет имеет репутацию организации, которая не присуждает премию «людям вроде меня». «Время пришло», — добавил президент.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял о своих претензиях на эту награду. В январе лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала ему свою медаль лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. Трамп также утверждал, что должен получить премию за участие в урегулировании восьми конфликтов после вступления в должность. Лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявляли о его выдвижении, однако официально подтвердить эти номинации невозможно.

При этом участники некоторых конфликтов оспаривают дипломатическую роль США. В частности, боевые действия возобновлялись в Демократической Республике Конго и на границе Камбоджи и Таиланда, а урегулировать конфликт в Украине пока не удалось. Военные действия США и Израиля против Ирана также привели к затяжному противостоянию и отразились на мировых поставках энергоресурсов.

Среди возможных претендентов на Нобелевскую премию мира 2026 года называются Папа Римский Лев, Международный уголовный суд и специальный докладчик ООН по Палестине.

Источник: Reuters