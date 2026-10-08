Сына экс-президента Кыргызстана осудили за подготовку захвата власти

Лидер Социал-демократической партии (СДПК), сын бывшего президента Кыргызстана Кадыр Атамбаев приговорен к 4 годам лишения свободы.

Об этом ТАСС сообщили в канцелярии суда Первомайского района Бишкека, в котором рассматривалось дело.

«Кадыр Атамбаев приговорен по делу к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — заявила представитель суда. Еще один лидер партии Темирлан Султанбеков также признан виновным по делу о насильственном захвате власти и приговорен к 7 годам заключения с конфискацией имущества.