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Руководство Армении и РЖД обсудят вопросы концессии на железные дороги

Редакция 1news12:28 - Сегодня
Руководство Армении и РЖД обсудят вопросы концессии на железные дороги

Генеральный директор - председатель правления компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров на следующей неделе посетит Армению для обсуждения вопроса концессии на железные дороги.

Об этом заявил на брифинге в правительстве премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Договоренность о его визите была достигнута на предыдущем заседании Евразийского межправительственного совета (в августе - ред).

"Мы проведем рабочее обсуждение и сделаем из его результатов некоторые выводы. Но пока встреча не состоялась, я не могу сказать, какими будут ее результаты", - сказал он.

Отвечая на вопрос о предложениях российской стороны по восстановлению пограничных железнодорожных стыков с Турцией и Азербайджаном (на участках Ахурик и Ерасх), озвученных вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, премьер добавил, что в проведении этих работ также заинтересована одна из казахстанских компаний.

"Все эти вопросы мы обсудим", - добавил премьер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения должна использовать транзитный потенциал как будущей железной дороги через Мегринский регион (проект TRIPP с участием США), так и железной дороги от Ерасха до Гюмри (которой управляет компания ЮКЖД, дочерняя компания Российских железных дорог). Но правительство Армении, заявлял он, получает от международного бизнеса сигналы о том, что маршрут Ерасх – Гюмри для них проблематичен, поскольку они не хотят иметь дело с российской компанией, которую "считают токсичной". По словам армянского премьера, чтобы республика не упустила возможности международного транзита (после открытия границ с Турцией и Азербайджаном), концессию на железные дороги Армении лучше передать взаимоприемлемой (для Армении и России) третьей стороне, так как российский фактор "лишает Армению конкурентных преимуществ в части развития железных дорог".

Источник: Sputnik Армения

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