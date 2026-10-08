Полноправное участие Азербайджана в Консультативной встрече глав государств ЦА имеет важное значение - Совместное заявление

Полноправное участие Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии имеет важное значение.

Об этом говорится в Совместном заявлении, подписанном 8 октября 2026 года в городе Туркменбаши по итогам 8-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.

В заявлении стороны подчеркнули важность полноправного участия Азербайджанской Республики в Консультативной встрече. Кроме того, главы государств высоко оценили подготовительную работу, проведенную в связи с организацией и проведением 7-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится 15 октября 2026 года в Баку.

В документе главы государств подтвердили свою приверженность укреплению взаимодействия своих стран в рамках Организации Объединенных Наций, а также других международных организаций, членами которых они являются, и подчеркнули важность всестороннего и последовательного развития многостороннего взаимодействия, а также реализации инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития, благосостояния народов и долгосрочной стабильности государств Центральной Азии и Азербайджана.

Кроме того, стороны вновь подтвердили свою приверженность расширению взаимодействия в области региональной и международной безопасности на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов государств, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, незаконной миграцией, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотических средств и оружия, торговлей людьми, а также в области предотвращения масштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Главы государств, подчеркнув наличие большого потенциала для расширения торгово-экономических связей, выразили готовность содействовать дальнейшему развитию торговли, углублению инвестиционных связей, расширению прямых деловых контактов между хозяйствующими субъектами, поддержке совместных предприятий, проведению регулярных бизнес-форумов и выставок, обмену опытом в области поддержки малого и среднего предпринимательства, а также развитию электронной торговли на региональном уровне.

Кроме того, главы государств отметили приоритетное значение развития интегрированной региональной транспортной инфраструктуры и, подчеркнув важность международных транспортных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг» как основных факторов устойчивого экономического роста и расширения межрегиональных связей, подтвердили необходимость дальнейшего развития транзитно-транспортных коридоров, проходящих по территориям их государств.

Стороны также отметили достигнутый уровень сотрудничества стран-участниц в энергетической сфере и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении этого сотрудничества на основе обмена опытом, в том числе изучения перспектив новых проектов, направленных на развитие энергетических коридоров, соединяющих Центральную Азию и Азербайджан. В этой связи они отметили важность использования возможностей проекта по производству и передаче зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Целью проекта является создание энергетического коридора для экспорта зеленой электроэнергии из Центральной Азии в Европу через Азербайджанскую Республику.

Стороны приветствовали создание 21 ноября 2025 года в Азербайджане Регионального акселерационного центра Международного союза электросвязи и отметили его важное значение для развития цифровых инноваций, поддержки стартап-экосистем и содействия цифровой трансформации в Азербайджане и более широком регионе. Они также подчеркнули, что основной целью Центра является укрепление инновационного и предпринимательского потенциала, развитие взаимодействия между участниками экосистемы и ускорение цифровой трансформации в регионе.

Главы государств также отметили необходимость укрепления сотрудничества в следующих областях и выразили готовность поддерживать деятельность, осуществляемую по указанным направлениям:

развитие межпарламентского взаимодействия в целях обмена опытом в области законодательной деятельности и реализации совместных инициатив;

охрана окружающей среды, борьба с изменением климата и содействие устойчивому использованию природных ресурсов, внедрение экологически чистых технологий, защита экосистем и биоразнообразия;

обмен передовым опытом в области передовых технологий, инноваций, внедрения цифровых систем, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и научно-технического прогресса;

создание благоприятных условий для выхода промышленной продукции на рынки государств-участников;

расширение взаимодействия в сферах фармацевтики, подготовки медицинских кадров, внедрения цифровых решений и услуг телемедицины;

дальнейшее углубление гуманитарного сотрудничества, сохранение и популяризация историко-культурного и духовного наследия, общих традиций и ценностей, объединяющих наши народы, а также поддержка инициатив в области искусства и литературы, проведение в ООН специальных презентаций богатого духовного и научного наследия великих мыслителей и ученых Центральной Азии и Азербайджана;

развитие сотрудничества среди молодежи в области спорта, туризма и других социальных сферах, служащего укреплению дружбы и взаимного уважения между народами Центральной Азии и Азербайджана;

содействие укреплению взаимодействия в области развития туристических зон, а также продвижению туристических продуктов и повышению узнаваемости туристического потенциала государств Центральной Азии и Азербайджана.

Источник: Trend