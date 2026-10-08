АБИИ одобрил кредит в $45 млн на проект опреснения морской воды в Азербайджане

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) утвердил финансирование кредита в объеме $45 млн на проект строительства в Азербайджане завода по опреснению морской воды.

Проект предусматривает разработку, строительство и эксплуатацию опреснительного завода, производящего очищенную воду из воды Каспийского моря и имеющего производительность приблизительно 300 000 м³/сутки.

Завод будет расположен на побережье Каспийского моря, в промышленной зоне Сумгайыта, и станет первым заводом SWRO (технология опреснения. — Ред.) в Азербайджане.

Также отмечается, что это первый проект государственно-частного партнерства (ГЧП), реализуемый в водном секторе страны.

Соглашение о ГЧП подписали Acwa (Саудовская Аравия) и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана сроком на 25 лет с даты планируемого начала коммерческой эксплуатации проекта. Министерство финансов обеспечивает гарантийный механизм по платежным обязательствам в течение периода эксплуатации. ACWA Power является единственным спонсором проекта.

Также в Азербайджане учреждена компания Caspian Sea Azerbaijan Project Company, которая будет выступать в качестве заемщика по проекту.

Ввод в строй завода планируется в конце 2028 года. Общая стоимость проекта оценивается в $431,5 млн.

Источник: Report