Канадская писательница Энн Карсон удостоена Нобелевской премии по литературе - ФОТО

Нобелевская премия по литературе за 2026 год присуждена канадской писательнице Энн Карсон, которая удостоена награды за смелое и новаторское творчество, которое, вступая в игровой диалог с классической традицией, создает новые формы современной литературы.

Размер Нобелевской премии в 2026 году составляет 12 млн шведских крон (около 2,04 млн манатов). Лауреатов в области литературы определяет Шведская академия.

Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто. В 1981 году она опубликовала докторскую диссертацию по классической филологии под названием Odi et Amo Ergo Sum. На протяжении своей карьеры писательница совмещала поэзию с переводческой деятельностью и преподаванием в университетах.

В основе ее творчества - сочетание внимания филолога к словам и стремления поэта находить новые смыслы. Сама Э.Карсон называла происхождение слов отправной точкой своей работы.

Одним из наиболее известных произведений писательницы считается «Autobiography of Red: A Novel in Verse» (Автобиография красного. Роман в стихах), опубликованное в 1998 году. В книге Э.Карсон переосмысливает классическую традицию, обращаясь к фрагментам произведения древнегреческого поэта Стесихора о крылатом красном чудовище Герионе.

Писательница также экспериментирует с литературными формами. Так, ее книга «Float» (2016) состоит из 22 отдельных небольших книг на разные темы, которые можно читать в произвольном порядке. В произведении «Wrong Norma» (2024) она объединяет тексты разных жанров и выходит за рамки традиционной литературы, обращаясь к другим художественным и академическим направлениям.

Э.Карсон сотрудничает с художниками, хореографами, режиссерами оперы и театра, свободно экспериментируя с устоявшимися литературными формами. С 1990-х годов ее творчество оказывает заметное влияние на международную литературную и художественную сцену.