МИД Ирана заявил о продолжении переговоров между Тегераном и Вашингтоном

Непрямой диалог между представителями Ирана и США продолжается, стороны обмениваются письменными посланиями, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Переговорный процесс продолжается, стороны обмениваются посланиями через посредников», — приводит слова главы иранского МИД агентство Tasnim. Арагчи добавил, что Тегеран «представил свое предложение — так называемый семидневный план, иранские представители выслушали мнение американской стороны по этому поводу».

«В настоящее время мы изучаем позицию США, и, полагаю, мы дадим ответ в течение ближайших нескольких дней», — подчеркнул глава МИД Ирана.