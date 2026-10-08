РКК объявила о завершении вывода своих сил из Турции

Рабочая партия Курдистана (РКК) объявила о завершении вывода всех своих вооруженных формирований с территории Турции.

Согласно заявлению, которое приводит телеканал Al Hadath, РКК «вывела все вооруженные силы, находившиеся в пределах территории Турции, а также из районов, прилегающих к границе».

В октябре 2025 года РКК объявила о решении вывести свои силы из Турции. Этот процесс осуществлялся поэтапно. В октябре 2025 года РКК вывела формирования из тех турецких районов, где существовала угроза столкновений, а несколько дней назад — оставшиеся силы.

27 февраля 2025 года основатель РКК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции, призвал сторонников сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу. В мае того же года РКК объявила о самороспуске и прекращении вооруженного противостояния с Анкарой.

Источник: ТАСС