Представители Азербайджана и Армении обсудили вопрос прокладки электрических линий в рамках проекта TRIPP

8 октября в городе Горис Республики Армения состоялась техническая встреча представителей соответствующих структур Азербайджанской Республики и Республики Армения, посвященная вопросам прокладки электрических линий в рамках проекта TRIPP.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в ходе встречи стороны обсудили технические вопросы, связанные с прокладкой электрических линий, а также обменялись мнениями по соответствующим аспектам данного направления.

Особое внимание было уделено вопросам координации между соответствующими структурами и дальнейшим шагам, необходимым для продвижения работ.