Число жертв в обрушившемся здании в Стамбуле возросло до пяти - ФОТО
В стамбульском районе Малтепе завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения трех этажей семиэтажного жилого дома.
Таким образом, число погибших в результате трагедии увеличилось до пяти человек.
Инцидент произошел в четверг на улице Догу в районе Джевзили.
По данным губернатора Стамбула, на момент происшествия под завалами находились 14 человек. В ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 10 человек, включая троих детей.
В качестве превентивной меры три соседних здания были эвакуированы. Сорок четыре человека, которые временно не могут вернуться в свои дома, размещены в гостиницах.
В рамках следствия по делу об обрушении задержаны архитектор здания и прораб.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия были полностью завершены сегодня в 06:15. Правоохранительные органы продолжают расследование причин трагедии.
Источник: Haberler