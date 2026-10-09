Число жертв в обрушившемся здании в Стамбуле возросло до пяти - ФОТО

В стамбульском районе Малтепе завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения трех этажей семиэтажного жилого дома.

Таким образом, число погибших в результате трагедии увеличилось до пяти человек.

Инцидент произошел в четверг на улице Догу в районе Джевзили.

По данным губернатора Стамбула, на момент происшествия под завалами находились 14 человек. В ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 10 человек, включая троих детей.

В качестве превентивной меры три соседних здания были эвакуированы. Сорок четыре человека, которые временно не могут вернуться в свои дома, размещены в гостиницах.

В рамках следствия по делу об обрушении задержаны архитектор здания и прораб.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия были полностью завершены сегодня в 06:15. Правоохранительные органы продолжают расследование причин трагедии.

Источник: Haberler