Хаменеи призвал усилить правоохранительные органы с помощью ИИ

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал к всестороннему укреплению правоохранительных органов, в том числе за счет применения искусственного интеллекта (ИИ) для анализа данных.

В обращении по случаю недели правоохранительных органов исламской республики Хаменеи подчеркнул важность развития кадрового, технического и программного обеспечения, а также внедрения современных технологий для повышения эффективности работы правоохранительных сил.

Он назвал правоохранительные органы одним из ключевых столпов безопасности страны, отметив, что атаки на их подразделения продемонстрировали значимость этой структуры.

По словам верховного лидера, несмотря на нападения, сотрудники правоохранительных органов продолжили выполнять свои обязанности.

«Силы правоохранительных органов, которые, подобно армии и Корпусу стражей исламской революции, происходят из самой глубины общества, могут своим поведением, внушающим доверие, повысить доверие народа к этой ценной структуре», — говорится в послании.

Источник: ТАСС