Шариф: Пакистан продолжит стоять бок о бок с Саудовской Аравией

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил повторяющиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию, в том числе удары по международным аэропортам имени короля Халида в Эр-Рияде и Абхи в провинции Асир, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.

Глава правительства подчеркнул, что приверженность Исламабада суверенитету и территориальной целостности королевства остается «непоколебимой».

«Хуситы должны немедленно прекратить эти атаки. Пакистан продолжит стоять бок о бок с Саудовской Аравией в противостоянии этим угрозам», — написал Шариф на своей странице в социальной сети X.