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В этом году в Азербайджане в ДТП погибло 9 велосипедистов

Феликс Вишневецкий14:00 - Сегодня
В этом году в Азербайджане в ДТП погибло 9 велосипедистов

Велосипедисты являются уязвимыми участниками дорожного движения - поскольку они не оснащены конструктивными элементами безопасности, которые могли бы защитить велосипедиста в случае аварии, столкновения могут иметь для них тяжелые последствия.

Поэтому особое значение имеют соблюдение велосипедистами правил дорожного движения, обеспечение технической исправности велосипедов, а также принятие необходимых мер для того, чтобы оставаться заметными на дороге в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.

«За первые девять месяцев текущего года было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в результате которых погибли 9 человек и 8 получили травмы. Эти тревожные цифры еще раз подчеркивают жизненную важность соблюдения правил и принятия мер личной безопасности», - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Лица, передвигающиеся на велосипедах в населенных пунктах, расположенных вдоль автомобильных дорог республиканского значения, должны быть особенно осторожными. Выезд на скоростные автомобильные дороги без принятия необходимых мер предосторожности в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, а также на технически неисправном велосипеде, не оснащенном необходимым оборудованием, повышает риск дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Согласно законодательству, движение велосипедов по автомагистралям запрещено. Велосипедисты должны передвигаться по специально выделенным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части или обочине. Велосипед должен быть технически исправным и оснащенным необходимым оборудованием. Перевозка грузов или пассажиров, которые мешают управлению велосипедом, запрещена.

«Призываем велосипедистов, а также других лиц, управляющих двухколесными транспортными средствами, строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности собственную жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения», - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции.

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