Белый дом назвал новое предложение по украинскому урегулированию всесторонним
Новое предложение по украинскому урегулированию, которое на встрече в пятницу обсудят представители США, Украины, Евросоюза и НАТО, является всесторонним, сообщил Белый дом.
«Новое, комплексное предложение охватывает все аспекты конфликта», — сообщил Белый дом.
Там отметили, что инициатива направлена на его завершение. Предложение обсудят в пятницу спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с представителями Украины, ЕС и НАТО.
Источник: РИА Новости
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