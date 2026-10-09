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Белый дом назвал новое предложение по украинскому урегулированию всесторонним

Редакция 1news14:13 - Сегодня
Белый дом назвал новое предложение по украинскому урегулированию всесторонним

Новое предложение по украинскому урегулированию, которое на встрече в пятницу обсудят представители США, Украины, Евросоюза и НАТО, является всесторонним, сообщил Белый дом.

«Новое, комплексное предложение охватывает все аспекты конфликта», — сообщил Белый дом.

Там отметили, что инициатива направлена на его завершение. Предложение обсудят в пятницу спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с представителями Украины, ЕС и НАТО.

Источник: РИА Новости

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