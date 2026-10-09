В правящей партии Грузии отметили обесценивание функции Европарламента

Европейский парламент (ЕП) полностью обесценил свою функцию, из-за чего принимает несправедливые антигрузинские резолюции.

Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Функция Европарламента обесценена. Тут самым главным и важным является то, что все их заявления и резолюции пронизаны только ложью, несправедливым отношением в связи с конкретными вопросами, предвзятостью и политическими спекуляциями. Соответственно, их заявления или резолюции никакой ценности не представляют», — сказал Каладзе.

Как добавил политик, в последнее время власти Грузии не раз видели подобные резолюции.

Депутаты Европарламента в четверг приняли резолюцию, в которой осудили планы властей республики запретить оппозиционные партии, призвали выпустить из тюрьмы оппозиционеров, в том числе экс-президента Михаила Саакашвили, и потребовали от ЕС ввести санкции в отношении основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили и Каладзе.

Отношения Грузии с ЕС и США начали портиться после того, как в мае 2024 года парламент республики принял закон об иноагентах. В конце 2024 года законодательный орган Грузии принял закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду. Из-за этих двух законов на Западе посчитали, что Грузия отошла от европейских ценностей и не идет по пути интеграции в ЕС. После этого США и страны ЕС стали вводить санкции против представителей грузинских властей.

Источник: ТАСС