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История легендарной песни «Ayrılıq», получившей новый виток популярности после сериала «Sevdan Bir Ateş» - ВИДЕО 

Феликс Вишневецкий15:32 - Сегодня
История легендарной песни «Ayrılıq», получившей новый виток популярности после сериала «Sevdan Bir Ateş» - ВИДЕО 

Турецкий сериал «Sevdan Bir Ateş» (Твоя любовь – огонь), выходящий на телеканале Show TV, стремительно набирает популярность и демонстрирует высокие рейтинги. 

Особое внимание азербайджанских зрителей привлек финал первой серии, в котором прозвучала знаменитая азербайджанская песня «Ayrılıq» (музыка Али Салими, слова Фархад Ибрахими) в исполнении Сельды Багджан. Проект с Муратом Юналмышем и Озге Озаджар в главных ролях уверенно закрепился среди лидеров телевизионного эфира. По данным Show TV, уже после выхода первой серии сериал собрал более 50 млн просмотров в социальных сетях, охватил 41,9 млн пользователей Instagram и получил свыше 822 тыс. взаимодействий с контентом. 

В центре сюжета - история Мирзы и Лейлы, чья свадьба так и не состоялась из-за внезапного исчезновения невесты. Семь лет Мирза ничего не знает о судьбе любимой и решает начать новую жизнь с другой женщиной. Однако поиски похищенного племянника приводят его в Алеппо, где он неожиданно встречает Лейлу. Выясняется, что все эти годы она находилась в плену и воспитывала шестилетнюю дочь. Именно встреча Мирзы и Лейлы стала кульминацией первой серии...

Выбор музыкального сопровождения оказался особенно точным. «Ayrılıq», название которой переводится как «Разлука», давно стала одной из самых узнаваемых азербайджанских песен о расставании и тоске по любимому человеку. Её мелодия усилила драматизм сцены, подчеркнув годы вынужденной разлуки и помогла передать чувства героев без лишних слов. 

Успех сериала подтверждается не только телевизионными рейтингами. По данным телеканала, хештег #SevdanBirAteş находился в турецких трендах X в течение 4 часов 35 минут, а в мировом тренде - около двух часов. Финальная сцена первой серии с «Ayrılıq» стала одним из центральных эпизодов обсуждения проекта и помогла усилить эмоциональный эффект истории, в которой любовь и разлука остаются главными темами. Здесь песня «Ayrılıq» стала не просто фоном, а полноценной частью повествования - той самой деталью, которая усилила максимально драматизм сцены и помогла ей надолго остаться в памяти зрителей.

Песня «Ayrılıq» - это символический гимн тоски и единства азербайджанского народа, разделенного исторической судьбой по разные стороны реки Араз. История ее создания связана с глубокой личной драмой автора, которая зеркально отражает трагедию нашего народа.

Песню сочинил азербайджанский композитор, тарист Али Салими. Он родился в 1922 году в Баку, однако в годы сталинских репрессий его семья вернулась в Иран - родители были родом из Ардебиля. Живя вдали от родины, композитор хорошо понимал боль, которую причиняла его соотечественникам разлука с родными и близкими, оставшимся по другую сторону Араза. Он долго искал слова, которые могли бы передать эти чувства, пока однажды молодой поэт Фархад Ибрахими не принёс ему своё стихотворение. А.Салими сразу понял, что нашёл именно то, что искал. 

Подчеркнем, что первоначально песня отражала трагедию разделённого народа, однако из-за политического подтекста цензура не разрешала исполнять её в эфире. Тогда композитор попросил Ф.Ибрахими написать новый текст - о разлуке влюблённых. Так, сохранив прежнюю мелодию, полную тоски и боли, песня обрела новую историю, а в 1958 году впервые прозвучала на Тегеранском радио в исполнении Фатмы Ганнади, супруги композитора.

 

Особую роль в популяризации «Ayrılıq» сыграл народный артист СССР, легендарный Рашид Бейбутов. Во время гастролей в Иране, певец познакомился с песней в доме её автора, композитора Али Салими. Услышав мелодию в исполнении супруги композитора под аккомпанемент тара, Р.Бейбутов сразу проникся ею и выразил желание исполнить её сам. 

А.Салими опасался, что из-за содержания песни могут возникнуть трудности с разрешением на её исполнение, однако певец пообещал, что вскоре обе их совместные музыкальные истории - «Sizə salam gətirmişəm» и «Ayrılıq» - зазвучат в его исполнении. Вернувшись в Баку, Р.Бейбутов действительно записал обе композиции. Именно его исполнение помогло «Ayrılıq» быстро обрести популярность в Азербайджане, а затем выйти далеко за пределы страны, превратившись в одну из самых узнаваемых азербайджанских песен.

Особое место в истории песни «Ayrılıq» занимает Ягуб Зуруфчу - певец, уроженец Южного Азербайджана, для которого тема разлуки с родиной имела особое, личное значение. В 1989 году в Германии народный артист Азербайджана Гюлага Мамедов увидел снятый Я.Зуруфчу клип на эту композицию и помог добиться его показа на Азербайджанском телевидении. Вскоре по приглашению Мамедова певец приехал в Азербайджан. В интерпретации Я.Зуруфчу песня обрела особую эмоциональную глубину и нашла отклик у новой аудитории, ещё больше укрепив свою популярность и зрительскую любовь.

За десятилетия «Ayrılıq» исполняли многие артисты, и каждый привносил в неё собственные эмоции, интонации и понимание заложенной в мелодии истории. Для одних это песня о расставании с любимым человеком, для других - о тоске по родине и близким. Именно эта многогранность позволила композиции пережить поколения и выйти за рамки времени. 

Сегодня «Ayrılıq» продолжает звучать в новых интерпретациях, а появление песни в вышеупомянутом турецком сериале «Sevdan Bir Ateş» вновь привлекло к ней внимание, познакомив с мелодией ещё больше зрителей, в очередной раз доказав, что спустя десятилетия эта лирическая азербайджанская композиция остаётся востребованной и продолжает находить отклик у слушателей разных поколений.

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