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МИД России: Запад использовал Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле

Редакция 1news22:00 - Сегодня
МИД России: Запад использовал Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле

Западные страны использовали систему спутникового интернета Starlink для организации протестных акций и беспорядков в других государствах.

По данным ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности директора Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России Андрей Акульчев на II Глобальном цифровом форуме.

По утверждению дипломата, такие случаи были зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году.

Акульчев, заявивший, что в этих странах наблюдались случаи использования Starlink для организации протестов, озвучил эти тезисы на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в области обеспечения информационной безопасности», состоявшейся в рамках форума.

Отметим, что II Глобальный цифровой форум проходит с 8 по 10 октября. ТАСС является генеральным информационным партнёром мероприятия.

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