США прекратили предоставление помощи Израилю

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху США в конце этого года прекратят оказывать помощь Израилю в размере $4 млрд в год.

По словам Трампа, если бы израильская сторона сказала, что ей нужны эти средства, то американский лидер продолжил бы финансирование.

Президент США добавил, что Нетаньяху сам поднял этот вопрос. Премьер сказал Трампу, что будет правильно, если Израиль не будет получать эту помощь. Речь идет как о материальной, так и о денежной помощи.