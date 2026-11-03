Вратарю «Андорры» грозит до четырех лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе»

Вратарю «Андорры» Хесусу Овоно может грозить до четырёх лет лишения свободы после смерти футболиста «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Об этом сообщают испанские СМИ.

Согласно испанскому законодательству, причинение смерти по грубой неосторожности может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Трагедия произошла во время матча. В компенсированное ко второму тайму время Овоно столкнулся с де Мигелем в центре поля. В борьбе за мяч вратарь попал коленом в грудь соперника. Арбитр показал Овоно красную карточку.

Встречу не стали продолжать: судья увёл команды с поля. У де Мигеля прямо во время матча остановилось сердце. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность, после чего футболиста доставили в реанимацию. Однако он скончался, не приходя в сознание.

Де Мигелю было 30 лет. За «Тенерифе» он выступал с 2025 года, провёл 29 матчей в Сегунде и забил 11 голов.