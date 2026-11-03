 Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

Редакция 1news18:59 - Сегодня
Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

 Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию на Украине.

"Если говорить по телефону - Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться", - сказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая транслировалась на сайте его офиса.

Зеленский добавил, что считает телефонные переговоры "бесперспективными". Он также вновь отказался от поездки в Москву для переговоров. "Никто не будет поддерживать поездку в Москву", - сказал он.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от разговоров с Владимиром Зеленским. Таким образом он ответил на вопрос, поднимет ли трубку Путин, если ему позвонит Зеленский. 

Источник: ТАСС

Поделиться:
504

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

Мнение

Победа, которую нельзя объяснить одними дронами - американские военные ...

Хроника

Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства ...

Мнение

C6+1 вместо C5+1: в США предлагают включить Азербайджан в формат с Центральной Азией

В мире

Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра

Экс-пресс-секретарь Зеленского подозревается в госизмене

США прекратили предоставление помощи Израилю

Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В Болгарии завершилось голосование во втором туре выборов президента - ОБНОВЛЕНО

Фолькер Тюрк сообщил о гибели находившегося в плену у хуситов сотрудника ООН

Жуткие кадры: у музея в Турции произошёл обвал скалы - ВИДЕО

В Каппадокии обрушилась скала «Камины фей», погибли 3 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра

Сегодня, 22:40

В Гяндже племянник до смерти избил 88-летнюю тётю

Сегодня, 22:20

Азербайджанец назначен заместителем главы военной администрации Киева

Сегодня, 22:00

Экс-пресс-секретарь Зеленского подозревается в госизмене

Сегодня, 21:40

В Баку подорожали земельные участки

Сегодня, 21:20

Азербайджан и Латвия обсудили развитие консульского сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 21:00

Администрация Президента Турции опровергла сообщения о сносе бюста Гейдара Алиева в парке в Шишли

Сегодня, 20:40

Вратарю «Андорры» грозит до четырех лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе»

Сегодня, 20:20

Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Сегодня, 20:00

США прекратили предоставление помощи Израилю

Сегодня, 19:45

Бахтияр Дали был не один: адвокат пострадавшей рассказал подробности - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:34

В Баку женщина скончалась, замешивая тесто в прямом эфире TikTok

Сегодня, 19:18

Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

Сегодня, 18:59

Азербайджан объявил 14 граждан Ирана персонами нон грата - СПИСОК

Сегодня, 18:45

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

Сегодня, 18:30

Expressbank посадил 300 деревьев в Барде - ФОТО

Сегодня, 18:00

Песков отметил невозможность участия Европы в переговорах в Абу-Даби

Сегодня, 17:45

Может ли Россия стать частью тюркского диалога: мнение эксперта из Казахстана

Сегодня, 17:43

Азербайджанский военный заблудился из-за тумана и не намеревался никого убивать — глава СК Армении

Сегодня, 17:36

В Гяндже автомобиль сбил мопедиста

Сегодня, 17:34
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34