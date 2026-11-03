Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию на Украине.

"Если говорить по телефону - Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться", - сказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая транслировалась на сайте его офиса.

Зеленский добавил, что считает телефонные переговоры "бесперспективными". Он также вновь отказался от поездки в Москву для переговоров. "Никто не будет поддерживать поездку в Москву", - сказал он.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от разговоров с Владимиром Зеленским. Таким образом он ответил на вопрос, поднимет ли трубку Путин, если ему позвонит Зеленский.

Источник: ТАСС