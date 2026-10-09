Азербайджанские бадминтонисты вошли в топ-40 на чемпионате мира - ФОТО

Молодые азербайджанские бадминтонисты приняли участие в международном тренировочно-образовательном лагере BWF Youth Athlete Development Camp 2026, организованном в столице Египта Каире.

Как сообщает İdman.Biz, двухдневная программа Всемирной федерации бадминтона (BWF) объединила более 95 спортсменов из 15 стран.

В рамках лагеря состоялись семинары Shuttle Time Youth Leadership, направленные на развитие лидерских качеств, а также IOC Athlete365+ Self-Discovery, организованные при поддержке Международного олимпийского комитета.

Основное внимание уделялось развитию коммуникативных навыков, командной работы, раскрытию личного потенциала и определению дальнейших карьерных возможностей молодых спортсменов. Помимо теоретических занятий, участники прошли практическую подготовку, включавшую технические и тактические тренировки.

Азербайджан на международном мероприятии представляли Ульви Гусейнов, Амирхан Иманов, Али Гезалов, Юсиф Мираламов, Лейла Джамалзаде, Ягмур Гулиева, Айсель Кязимова и Назрин Мехрализаде.

Кроме того, национальная команда выступила на юниорском командном чемпионате мира VICTOR BWF World Junior Team Championships 2026, также проходившем в Каире.

На групповом этапе азербайджанские бадминтонисты уступили сборным Индонезии (0:2) и Шри-Ланки (0:2). В матчах плей-офф команда потерпела поражения от Ганы (1:2) и Болгарии (0:2).

При этом сборная Азербайджана сумела одержать две победы, обыграв Словению (2:1) и Замбию (2:0).

По итогам соревнований азербайджанская команда заняла 40-е место в общем зачете юниорского чемпионата мира.