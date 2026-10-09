Арагчи: Достигнуты договорённости по совместным проектам России, Ирана и Азербайджана

В рамках саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), прошедшего в Туркменистане, достигнуты договорённости по ряду совместных проектов России, Ирана и Азербайджана.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В интервью иранскому государственному телевидению министр, коснувшись встречи лидеров трёх стран, сообщил, что она была организована по инициативе России.

По его словам, на встрече обсуждались некоторые совместные проекты России, Ирана и Азербайджана и были достигнуты договорённости об их реализации.

Арагчи отметил, что между тремя странами существует ряд проектов, охватывающих экономическое сотрудничество.

Напомним, что Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент России Владимир Путин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев провели трёхстороннюю встречу в рамках саммита глав государств СНГ и Каспийского экологического саммита.