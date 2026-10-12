В Баку стартовал чешско-азербайджанский бизнес-форум - ФОТО

12 октября в Баку состоялся Чешско-азербайджанский бизнес-форум, посвящённый расширению экономического сотрудничества, развитию транспортно-логистических связей и реализации совместных промышленных и инвестиционных проектов. Особое внимание участники уделили модернизации железнодорожной инфраструктуры, развитию Среднего коридора, цифровизации транспорта и перспективам локализации чешского производства в Азербайджане.

Об этом сообщает 1news.az с места событий.

В форуме приняли участие представители государственных структур, деловых кругов и научного сообщества Чехии, в том числе представители Министерства транспорта страны и руководства железнодорожного оператора ČD Cargo, а также азербайджанские официальные лица и предприниматели.

Чешскую делегацию представили компании, работающие в сферах железнодорожного транспорта, авиации, логистики, оборонной промышленности, инженерии, интеллектуальных транспортных систем и финансовых услуг.

Среди участников — CAMEA Technology, разрабатывающая интеллектуальные транспортные системы, BONATRANS GROUP, производящая оборудование и комплектующие для железнодорожного транспорта, Czech Aviation Training Centre, специализирующаяся на подготовке авиационных кадров, и EGT Express CZ, предоставляющая международные логистические услуги.

Финансовый сектор представили Чешский экспортный банк (Czech Export Bank) и Корпорация экспортных гарантий и страхования (EGAP), деятельность которых связана с финансированием экспортных операций, страхованием рисков и поддержкой международных бизнес-проектов.

В числе других участников — ČD Cargo, специализирующаяся на железнодорожных грузоперевозках, аэропорты Остравы и Карловых Вар, компания ERA, работающая в сфере оборонных технологий и систем наблюдения, а также Škoda Group и Wikov Group, специализирующиеся на промышленном машиностроении.

Форум призван способствовать установлению прямых деловых контактов между компаниями Азербайджана и Чехии, формированию новых партнёрств и обсуждению перспектив взаимных инвестиций.

Открывая форум, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев подчеркнул, что сотрудничество двух стран продолжает развиваться, а проведение подобных мероприятий способствует установлению прямых деловых контактов и реализации совместных проектов.

«Азербайджан сформировал прочную основу для экономического сотрудничества благодаря активному политическому диалогу, деятельности соответствующих институтов и взаимодействию с деловыми кругами.

Сегодняшний форум является еще одним важным шагом на пути укрепления этого диалога и поиска новых направлений сотрудничества между нашими партнерами. В этом году наш деловой диалог получил новый импульс», — заявил он.

По словам Абдуллаева, предыдущий азербайджано-чешский бизнес-форум состоялся в апреле в Габале с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Мероприятие стало площадкой для обсуждения взаимодействия между компаниями и государственными структурами, в том числе в формате B2B и B2G.

Глава AZPROMO отметил, что отношения двух стран демонстрируют положительную динамику. По итогам первых восьми месяцев 2026 года Чехия заняла восьмое место среди торговых партнёров Азербайджана и шестое место среди основных направлений азербайджанского экспорта.

При этом, по его словам, сохраняются значительные возможности для диверсификации поставок азербайджанской продукции на чешский рынок. Среди перспективных направлений он назвал удобрения, метанол, некоторые виды фруктов и овощей.

Абдуллаев также привёл данные об инвестиционном сотрудничестве. С 1995 года по первую половину 2026 года объём прямых инвестиций из Чехии в Азербайджан составил около 74 млн долларов, из которых порядка 70 млн долларов было направлено в ненефтегазовый сектор. За тот же период прямые инвестиции Азербайджана в Чехию достигли примерно 70 млн долларов.

«В настоящее время в Азербайджане работают 34 чешские компании, представляющие такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строительство, торговля и сфера услуг.

Транспорт и логистика также открывают хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества. В 2025 году объем транзитных перевозок между нашими странами достиг 32 тысяч тонн, увеличившись на 47%. Важную роль в этом играют коридоры Восток — Запад и Север — Запад.

Сотрудничество с чешскими компаниями все активнее переходит к реализации практических, промышленных и инвестиционных проектов», — отметил исполнительный директор AZPROMO.

Он выразил надежду, что переговоры и встречи в рамках форума позволят сторонам перейти к конкретным договорённостям и определить новые направления взаимодействия.

Одним из центральных вопросов форума стало расширение участия чешских компаний в модернизации транспортной инфраструктуры Азербайджана. Исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга AZCON Шахин Бабаев заявил, что страна стремится укрепить позиции на международных транспортных маршрутах и превратиться в региональный логистический центр.

По его словам, портфель направлений деятельности AZCON охватывает авиационный и железнодорожный транспорт, морские перевозки, городскую мобильность, телекоммуникации и специализированные услуги, включая решения в сфере искусственного интеллекта.

«По мере изменения глобальных цепочек поставок бизнес все больше зависит от эффективных и устойчивых транспортных маршрутов.

Азербайджан инвестирует значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры, укрепляя свою роль в обеспечении сообщения по направлению Север — Юг. Наше стратегическое расположение на пересечении транспортных маршрутов, подкрепленное инвестициями в железные дороги, порты и логистическую инфраструктуру, играет важную роль в международной торговле.

Наша цель — не просто выступать транзитной страной, а превратиться в региональный логистический центр, создающий дополнительную ценность для бизнеса и инвесторов», — подчеркнул Бабаев.

Он отметил, что чешские предприятия могут внести существенный вклад в развитие отрасли благодаря инженерным компетенциям, промышленному опыту и современным технологиям. В частности, AZCON видит перспективы взаимодействия в сфере железнодорожного машиностроения, поставок оборудования, внедрения инновационных решений и модернизации железнодорожной системы.

По словам Бабаева, Азербайджан заинтересован не только в развитии направления Север — Юг, но и в укреплении транспортных связей по оси Восток — Запад. Сочетание выгодного географического положения с инвестициями в инфраструктуру создаёт условия для расширения международной торговли и привлечения новых партнёров.

Отдельное внимание исполнительный директор AZCON уделил авиасообщению. По его словам, Azerbaijan Airlines выполняет регулярные рейсы по маршруту Баку — Прага, а в 2026 году общее количество рейсов, как ожидается, достигнет 194, что на 14% больше прежнего показателя. Расширение авиасообщения способствует развитию деловых поездок, туризма и контактов между гражданами двух стран.

Ещё одним потенциальным направлением взаимодействия Бабаев назвал городскую мобильность, включая применение металлических конструкций, оборудования и других промышленных решений в проектах модернизации транспортной системы.

По его словам, дальнейшая работа с чешскими партнёрами будет направлена на определение конкретных проектов, отвечающих интересам обеих сторон. Для участников чешской делегации также предусмотрены деловые встречи и ознакомительные визиты, которые позволят подробнее изучить возможности сотрудничества.

Вице-президент Союза промышленности и транспорта Чехии Радек Шпица, в свою очередь, заявил, что чешский бизнес рассматривает Азербайджан не только как перспективный рынок сбыта, но и как возможную площадку для создания совместных предприятий и расширения деятельности на региональном уровне.

По его словам, Азербайджан пользуется положительной репутацией в Чехии благодаря многолетним историческим, политическим, общественным и деловым связям. Дополнительные возможности открывает стратегия Азербайджана, направленная на переход от преимущественно нефтедобывающей модели к более диверсифицированной экономике, основанной на промышленности, высоких технологиях и сфере услуг.

Шпица подчеркнул, что Чехия обладает значительным промышленным потенциалом и многолетними инженерными традициями. В составе делегации представлены предприятия с более чем вековой историей, работающие не только на европейском, но и на международных рынках.

«В нашей делегации представлены компании, история которых насчитывает не просто несколько лет или десятилетий, а более ста лет промышленного производства.

Это успешные предприятия, которые работают не только в Чешской Республике и Европейском союзе — нашем основном рынке, — но и по всему миру», — отметил он.

По словам вице-президента Союза промышленности и транспорта Чехии, конкурентоспособность чешских предприятий обеспечивается качеством продукции, проверенным временем, выгодным соотношением цены и качества, а также особым подходом к международному сотрудничеству.

«Выходя на зарубежные рынки, они ищут партнеров. Им недостаточно просто продать продукцию, получить деньги и на этом завершить сотрудничество.

Приходя в другую страну, чешские компании стремятся выстраивать партнерские отношения, готовы создавать совместные предприятия с местными компаниями и всегда относятся к партнерам на равных», — заявил Шпица.

Он добавил, что чешские предприятия заинтересованы в локализации производства, передаче технологий, обучении местных специалистов и создании сервисных сетей. Такой подход, по его мнению, позволит обеспечить долгосрочное обслуживание оборудования и повысить технологические компетенции местных компаний.

Шпица также предложил рассмотреть возможность создания в Азербайджане чешского делового центра, который мог бы стать платформой для расширения двусторонних связей и выхода компаний на новые рынки, в том числе в Европейском союзе.

Министр транспорта Чехии Иван Беднарик назвал Азербайджан стратегически важным партнёром в развитии транспортных связей между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией. Он подчеркнул, что возрастающая роль Транскаспийского международного транспортного маршрута делает дальнейшее укрепление сотрудничества особенно актуальным.

По словам министра, развитие транспортной взаимосвязанности предполагает не только строительство инфраструктуры, но и сближение рынков, создание устойчивых цепочек поставок и открытие новых возможностей для бизнеса и граждан.

«Наши общие цели должны быть четкими: сделать транспортные перевозки более быстрыми, надежными и конкурентоспособными благодаря устранению узких мест, повышению совместимости инфраструктуры и объединению железных дорог, портов, автомобильных дорог и логистических центров в многостороннюю транспортную сеть», — заявил Беднарик.

Он отметил, что чешские компании готовы предложить решения в сфере железнодорожного и дорожного транспорта, систем сигнализации и телекоммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, управления дорожным движением и городской мобильности.

Среди наиболее перспективных направлений министр выделил модернизацию общественного транспорта Баку, включая метрополитен и трамвайную сеть, дальнейшее развитие Среднего коридора, укрепление логистического центра в Аляте и расширение сотрудничества в авиационной сфере.

По словам Беднарика, чешские предприятия готовы участвовать не только в поставках оборудования, но и в формировании долгосрочных партнёрств, предусматривающих подготовку местных специалистов, передачу технологий и техническое обслуживание на протяжении всего жизненного цикла проектов.

Он также подчеркнул готовность правительства Чехии поддерживать соответствующие инициативы и содействовать созданию необходимых условий для сотрудничества, в том числе посредством инструментов экспортного финансирования.

«Наша цель — превратить сегодняшние обсуждения в конкретные проекты, которые принесут пользу экономикам обеих стран и укрепят наше стратегическое партнерство», — отметил министр.

Беднарик призвал участников использовать форум для обмена опытом, определения практических направлений взаимодействия и установления деловых контактов, которые продолжатся после завершения мероприятия.

«Правительства могут открывать двери, но именно бизнес, эксперты и профильные учреждения превращают возможности в успешное сотрудничество», — подчеркнул он.

Завершая выступление, министр обозначил общий ориентир двустороннего взаимодействия: «Наш сегодняшний девиз прост: давайте объединим Центральную Европу и Центральную Азию».

В рамках форума также состоялась презентация чешских компаний.