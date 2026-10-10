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Страны ЕС урезали план бюджета на €141 млрд

Редакция 1news13:25 - Сегодня
Страны ЕС урезали план бюджета на €141 млрд

Страны ЕС урезали предложенный Еврокомиссией бюджетный план на 2028–2034 годы (€1,76 трлн) на €141 млрд, или на 8%.

Об этом сообщило ирландское председательство в Совете ЕС.

«Предложение предусматривает экономию в 8%, или €141 млрд», — говорится в заявлении.

Таким образом, 27 стран ЕС предлагают зафиксировать бюджетный план на уровне €1,62 трлн.

Предложение о сокращении бюджетных аппетитов Еврокомиссии сформировано под давлением стран, являющихся чистыми донорами бюджета объединения, взносы которых превышают получаемое еврофинансирование, в частности Германии.

Последнее предложение ЕК по семилетнему бюджету ЕС составляло €1,76 трлн на весь семилетний срок. Оно, в частности, включает значительное увеличение военных расходов при сокращении аграрных дотаций и помощи депрессивным регионам сообщества. Переговоры о размерах семилетнего бюджетного плана организации, который определяет основные параметры для ежегодных бюджетов Евросоюза в период с 2028 по 2034 годы, должны быть завершены до конца 2026 года, чтобы все страны успели его ратифицировать.

Источник: ТАСС

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