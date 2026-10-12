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Ильхам Алиев обратился к участникам встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности ОТГ

Редакция 1news11:41 - Сегодня
Ильхам Алиев обратился к участникам встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности ОТГ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам 2-й Встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас на 2-й Встрече руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Азербайджан всегда, особенно в период своего председательства в ОТГ, мобилизовывал все свои усилия ради институционального укрепления организации, повышения ее авторитета на глобальном уровне и тесного сплочения тюркского мира, являющегося нашей единой семьей.

Тюркский мир, расположенный в центре исторического Шелкового пути, во все времена был родиной выдающихся личностей, ученых, мыслителей. Богатое научно-культурное наследие наших народов, их значительный человеческий капитал и растущий инновационный потенциал создают возможности для формирования сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности как отдельного направления и для тесного взаимодействия в рамках ОТГ. В этой связи заслуживает высокой оценки организация встреч руководителей соответствующих структур. Первая встреча, состоявшаяся в прошлом году в Бишкеке, стала важным шагом в этом направлении.

Стремительное развитие искусственного интеллекта, цифровизации и других новых решений ставит перед системами интеллектуальной собственности новые задачи. Наряду с эффективным использованием возможностей, создаваемых технологическим прогрессом, особое значение в этом процессе приобретает обеспечение оптимального баланса между надежной защитой авторских и изобретательских прав, стимулированием инноваций и интересами общества.

В Азербайджане принимаются последовательные меры с целью ускорения цифровой трансформации, а также укрепления научных исследований и потенциала квалифицированных кадров в сфере расширения внедрения искусственного интеллекта.

Защита общего культурного наследия тюркских народов, предотвращение его присвоения и искажения должны стать одним из ведущих направлений нашей совместной деятельности. Основы права интеллектуальной собственности в Азербайджане были заложены по инициативе Великого лидера Гейдара Алиева, а в последующие годы оно все более совершенствовалось.

Уверен, что предстоящие в ходе Бакинской встречи дискуссии и выдвинутые инициативы будут способствовать выведению сотрудничества между институтами интеллектуальной собственности на новый этап, формированию благоприятной среды для всестороннего развития в целях обеспечения конкурентоспособности тюркского мира на глобальном уровне.

Желаю успехов в работе мероприятия»._PLACEHOLDER_

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