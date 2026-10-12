 В Баку началась вторая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов ОТГ - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Баку началась вторая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов ОТГ - ФОТО

Редакция 1news11:45 - Сегодня
В Баку началась вторая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов ОТГ - ФОТО

12 октября при организации Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики проходит Вторая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Перед началом встречи участники мероприятия посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии встречи председатель Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам встречи.

Проведение Второй встречи в нашей стране в период председательства Азербайджанской Республики в ОТГ, наряду с содействием развитию сотрудничества в рамках организации, имеет большое значение в плане продвижения инициатив Азербайджана в сфере интеллектуальной собственности, укрепления институциональных связей с государствами-членами и демонстрации активной роли нашей страны внутри структуры.

Первая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов ОТГ состоялась 20 августа 2025 года в городе Бишкек. В Совместной декларации, принятой по итогам встречи, стороны вновь подтвердили стремление развивать полезное и долгосрочное взаимное сотрудничество в сфере защиты и обеспечения прав интеллектуальной собственности, подчеркнули важность расширения совместной деятельности в этом направлении. В Совместной декларации было отмечено проведение Второй встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов ОТГ в Азербайджанской Республике.

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