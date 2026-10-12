Премьер-министр Камбоджи: Мы поддерживаем с Азербайджаном отношения в сферах обороны, безопасности и образования

Азербайджан и Камбоджа поддерживают отношения в сферах обороны, безопасности и образования.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Камбоджи Хун Манет в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам главы правительства, стороны также договорились укреплять взаимодействие на многостороннем уровне, в том числе на международных площадках. Он отметил, что Камбоджа поддерживает инициативу Азербайджана о присоединении к Азиатской парламентской ассамблеи в качестве наблюдателя.