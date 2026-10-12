В США женщину, пережившую две смертельные инъекции во время казни, вернули в тюрьму

50-летнюю Кристу Пайк, пережившую неудачную попытку исполнения смертного приговора в американском штате Теннесси, выписали из больницы и перевели обратно в исправительное учреждение.

Об этом заявили адвокаты женщины. В настоящее время Пайк находится в женской тюрьме — Реабилитационном центре имени Деборы К. Джонсон, где провела последние 30 лет.

Представители осужденной отметили, что она продолжает получать медицинскую помощь.

«Она благодарна сотрудникам экстренных служб и медицинскому персоналу за заботу в этих исключительных обстоятельствах. Она продолжает получать медицинскую помощь в тюрьме, и мы будем следить за процессом ее восстановления», — сообщили адвокаты.

В 1996 году суд приговорил Пайк к смертной казни за убийство, совершенное совместно с ее бойфрендом Тадарилом Шиппом. Исполнение приговора было назначено на 30 сентября 2026 года. В случае казни Пайк стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за последние 200 лет.

Однако процедура прошла неудачно: женщина выжила после двух инъекций смертельного препарата и была доставлена в больницу. 6 октября она пришла в сознание.

По предварительным предположениям медицинских экспертов, причиной произошедшего могла стать неправильная установка внутривенных катетеров. В результате пентобарбитал, использовавшийся для казни, мог не поступать непосредственно в вену, а скапливаться в окружающих тканях.

Обстоятельства неудачной процедуры вызвали вопросы о соблюдении медицинских протоколов при исполнении смертного приговора.