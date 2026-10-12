 В США женщину, пережившую две смертельные инъекции во время казни, вернули в тюрьму | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В США женщину, пережившую две смертельные инъекции во время казни, вернули в тюрьму

Редакция 1news12:35 - Сегодня
В США женщину, пережившую две смертельные инъекции во время казни, вернули в тюрьму

50-летнюю Кристу Пайк, пережившую неудачную попытку исполнения смертного приговора в американском штате Теннесси, выписали из больницы и перевели обратно в исправительное учреждение.

Об этом заявили адвокаты женщины. В настоящее время Пайк находится в женской тюрьме — Реабилитационном центре имени Деборы К. Джонсон, где провела последние 30 лет.

Представители осужденной отметили, что она продолжает получать медицинскую помощь.

«Она благодарна сотрудникам экстренных служб и медицинскому персоналу за заботу в этих исключительных обстоятельствах. Она продолжает получать медицинскую помощь в тюрьме, и мы будем следить за процессом ее восстановления», — сообщили адвокаты.

В 1996 году суд приговорил Пайк к смертной казни за убийство, совершенное совместно с ее бойфрендом Тадарилом Шиппом. Исполнение приговора было назначено на 30 сентября 2026 года. В случае казни Пайк стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за последние 200 лет.

Однако процедура прошла неудачно: женщина выжила после двух инъекций смертельного препарата и была доставлена в больницу. 6 октября она пришла в сознание.

По предварительным предположениям медицинских экспертов, причиной произошедшего могла стать неправильная установка внутривенных катетеров. В результате пентобарбитал, использовавшийся для казни, мог не поступать непосредственно в вену, а скапливаться в окружающих тканях.

Обстоятельства неудачной процедуры вызвали вопросы о соблюдении медицинских протоколов при исполнении смертного приговора.

Поделиться:
213

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев и Премьер-министр Камбоджи выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Общество

МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного ...

Хроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Камбоджи в ...

Хроника

Ильхам Алиев обратился к участникам встречи руководителей ведомств по ...

В мире

ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России

В США женщину, пережившую две смертельные инъекции во время казни, вернули в тюрьму

США расширили ограничения для своих дипломатов в Саудовской Аравии

Эр-Рияд разочарован недостатком помощи западных союзников в борьбе с хуситами

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Reuters: Волгоградский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки БПЛА

В Стамбуле уточнили число пострадавших при нападении в школе: ранены 8 учащихся - ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пашинян - Медведеву: а мы хотим, чтобы Армения не превратилась в новую Россию

Носящее имя шехида судно подверглось атаке дронов: погибли граждане Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Проект учеников Landau School: новый экологичный подход к охлаждению зданий - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:08

МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка

Сегодня, 13:00

Президент Азербайджана: У нас прочные политические отношения с Камбоджей - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 12:52

ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России

Сегодня, 12:50

Ильхам Алиев и Премьер-министр Камбоджи выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 12:43

«Главным критерием должны быть знания, а не одежда»: Джейран Махмудова о школьной форме

Сегодня, 12:40

Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ФОТО

Сегодня, 12:37

В США женщину, пережившую две смертельные инъекции во время казни, вернули в тюрьму

Сегодня, 12:35

Премьер-министр Камбоджи: Мы поддерживаем с Азербайджаном отношения в сферах обороны, безопасности и образования

Сегодня, 12:33

В Словении открылась экспозиция, посвященная минной проблеме Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Баку началась вторая встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов ОТГ - ФОТО

Сегодня, 11:45

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Камбоджи в расширенном составе

Сегодня, 11:42

Ильхам Алиев обратился к участникам встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности ОТГ

Сегодня, 11:41

«Школа - это пространство равенства»: Амина Меликова о новых правилах школьной формы

Сегодня, 11:40

Министр внутренних дел Ирана прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 11:37

В Баку 74-летнюю Гадам Тарвердиеву объявили в розыск 

Сегодня, 11:33

Президент: Азербайджан всегда мобилизовывал все свои усилия во имя тесного сплочения Тюркского мира

Сегодня, 11:27

В Гяндже мужчина погиб от ножевого ранения, подозреваемый - его отец - ФОТО

Сегодня, 11:25

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

Сегодня, 11:20

Состоялась встреча Ильхама Алиева с премьером Камбоджи в узком составе

Сегодня, 11:04
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55