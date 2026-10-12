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Президент: Азербайджан всегда мобилизовывал все свои усилия во имя тесного сплочения Тюркского мира

Редакция 1news11:27 - Сегодня
Президент: Азербайджан всегда мобилизовывал все свои усилия во имя тесного сплочения Тюркского мира

Азербайджан всегда, особенно в период своего председательства в ОТГ, мобилизовывал все свои усилия во имя институционального усиления организации, роста ее авторитета на глобальной арене и тесного сплочения Тюркского мира, являющегося нашей единой семьей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении участникам 2-й встречи руководителей ведомств интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств.

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