«Главным критерием должны быть знания, а не одежда»: Джейран Махмудова о школьной форме

Ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, профессор Джейран Махмудова поделилась мнением о новых правилах, введенных в школах Азербайджана.

По её словам, единые требования к школьной форме способствуют поддержанию дисциплины, формированию ответственности у учащихся и укреплению принципа равенства в образовательной среде.

«Введение единых правил школьной формы имеет важное значение с точки зрения создания общего порядка в образовательной среде и сохранения принципа равенства среди учащихся. Школьная форма не только отражает единство учебного заведения, но и учит учащихся уважительно относиться к установленным правилам и соответствовать требованиям коллективной жизни.

Важно, чтобы дети с школьного возраста привыкали к ответственному поведению. Они должны понимать, что у каждого коллектива есть свои правила, и соблюдение этих правил служит здоровью и благополучию общей среды. Соблюдение правил ношения школьной формы — одна из таких поведенческих привычек. На мой взгляд, отношение к этому требованию со временем может положительно повлиять на развитие у учащихся таких качеств, как дисциплинированность, ответственность и самоконтроль.

С другой стороны, единые правила одежды в определенной степени предотвращают сравнение учащихся друг с другом по выбору одежды и проявление различий в материальном положении в школьной среде. Главным критерием в школе должна быть не одежда ученика, а его знания, умения, поведение и личные качества. Чтобы сформировалась здоровая школьная атмосфера, важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя полноправным членом образовательной среды.

Абсолютно верно расценивать соблюдение единых правил одежды и как вопрос воспитания и культуры. Однако главный момент здесь заключается не столько в формальном следовании правилу, сколько в осознании его сути. Детям необходимо прививать, что дисциплина исходит не из страха и наказания, а из понимания, ответственности и взаимного уважения. Задача школы — донести эти принципы до учащихся не только на словах, но и через повседневные отношения и примеры поведения. Ведь культура, формирующаяся в школе, окажет непосредственное влияние и на духовную среду будущего общества», — подчеркнула Джейран Махмудова.