Рашад Маджид: Нельзя оставлять будущее детей под влиянием мракобесия

Спустя 120 лет после создания журнала "Молла Насреддин" нас огорчает тот факт, что некоторые люди всё ещё живут на волне суеверий и невежества.

Об этом 1news.az заявил председатель Совета печати Азербайджана, писатель-публицист Рашад Маджид.

«В этом году исполняется 120 лет со дня начала издания журнала "Молла Насреддин". Мы гордимся богатым наследием этого журнала. "Молла Насреддин" в своё время боролся против мракобесия и невежества, защищал права и свободу женщин, пропагандировал идеи просветительства. Несмотря на то, что прошло 120 лет, тот факт, что некоторые люди всё ещё остаются под влиянием суеверного и невежественного мышления, вызывает сожаление и разочарование. Сегодня в Азербайджане речь не идёт о запрете хиджаба. Обсуждаемый вопрос — это введение единой школьной формы в общеобразовательных учреждениях».

Председатель также отметил, что считает решение о единой школьной форме целесообразным:

«Принуждение малолетних детей к обязательному исполнению тех или иных религиозных догм может негативно сказаться на их будущем и помешать формированию свободного мировоззрения. С этой точки зрения я считаю решение правительства Азербайджана относительно единой школьной формы целесообразным и своевременным».