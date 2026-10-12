Проект учеников Landau School: новый экологичный подход к охлаждению зданий - ФОТО - ВИДЕО

Ученики 11 класса Landau School, Максуд Юсуф и Нагизаде Джамал создали экологичный проект под названием Eco Catcher , взяв за основу старинные охладительные сооружения бадгиры, которые использовались на территории Южного Азербайджана.

Обогатив их современным и , главное , экологичным оборудыванием, они произвели точные расчеты, позволяющие использовав направление и силу ветра, а также энергию соонца, охлаждать большие помещения.

Джамал любит и изучает историю, готовясь поступать на юридический факультет, Максуд готовится стать специалистом в İT сфере и кибер безопасности. Обьединив усилия и знания, появилась идея создания этого проекта, который способен сэкономить энергию и свести на нет выбросы углекислого газа в атмосферу.