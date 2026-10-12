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В Баку 74-летнюю Гадам Тарвердиеву объявили в розыск 

Джамиля Суджадинова11:33 - Сегодня
В Баку 74-летнюю Гадам Тарвердиеву объявили в розыск 

Бакинский суд по тяжким преступлениям принял решение объявить в розыск 74-летнюю Гадам Тарвердиеву, обвиняемую в краже и самовольном захвате земельных участков.

Суд также постановил изменить ей меру пресечения на заключение под стражу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании под председательством судьи Фарида Намазова. Основанием стало повторное отсутствие обвиняемой на судебном заседании, несмотря на ранее сделанные предупреждения. После задержания ее должны поместить в Бакинский следственный изолятор.

Согласно материалам следствия, поводом для расследования стали жалобы, поступившие в Главное управление полиции Баку. Гадам Тарвердиеву обвиняют в незаконном завладении земельными участками в поселке Бинагади.

В частности, следствие утверждает, что в 2023 году она незаконно проникла во двор одного из потерпевших, повредила камеры видеонаблюдения и похитила из дома предметы домашнего обихода на общую сумму 17 600 манатов.

Кроме того, ей вменяется незаконное проникновение на земельный участок другого потерпевшего, демонтаж металлического ограждения и установка нового забора с целью присвоения территории.

Тарвердиевой предъявлены обвинения по статьям 177.2.1, 177.2.3 и 177.2.4 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за кражу при отягчающих обстоятельствах, а также по статье 188.4.1, касающейся самовольного захвата земельного участка и проведения незаконных строительных работ.

В июне 2024 года обвиняемую объявили в розыск в связи с уклонением от следствия. В июле того же года ее задержали, после чего избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Ранее, в 2017 году, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Гадам Тарвердиеву к 10 годам лишения свободы по делу о мошенничестве. По этому же делу был осужден ее сын Надир Тарвердиев. В апреле 2020 года на основании распоряжения о помиловании Гадам Тарвердиева была освобождена от отбывания оставшейся части наказания.

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