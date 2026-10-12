Министр внутренних дел Ирана прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня министр внутренних дел Ирана Искандер Момени по приглашению азербайджанского коллеги Вилаята Эйвазова отправился в Баку.

Согласно информации, в рамках визита планируются его встречи с министром внутренних дел Азербайджана и другими официальными лицами.

Иранского министра в поездке сопровождают руководитель Организации по управлению кризисными ситуациями Хосейн Саджединиа, глава провинции Ардебиль Масуд Эмами Егане, губернатор Гиляна Хакшенас, член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Резазаде, а также советники министра и другие официальные лица Министерства внутренних дел.

Источник: IRNA