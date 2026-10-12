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В Словении открылась экспозиция, посвященная минной проблеме Азербайджана - ФОТО

Редакция 1news12:00 - Сегодня
В Словении открылась экспозиция, посвященная минной проблеме Азербайджана - ФОТО

Общественное объединение «Фотоклуб Gilavar» продолжило в городе Любляна (Словения) международную кампанию, начатую с целью объявления «мира без мин» 18-й Целью устойчивого развития ООН.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, при партнерстве с действующей в Словении Азербайджано-турецкой ассоциацией культуры на площади Конгресса открылась экспозиция. Были представлены фотографии, отражающие истории жизни азербайджанцев, пострадавших от минной войны, развязанной Арменией, и тяжелые последствия разрывов мин.

Было отмечено, что в период оккупации Армения подвергла территории Азербайджана массовому минированию. 8 октября в селе Даг Машанлы Джебраильского района произошел очередной взрыв мины, в результате которого пострадали 2 мирных жителя. Таким образом, число пострадавших от мин достигло 443 вместо 441. Эта цифра отражена на информационном стенде выставки.

«Фотоклуб Gilavar» является победителем грантового конкурса 2026 года «Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов», объявленного совместно Агентством господдержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фондом возрождения Карабаха при партнерстве Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

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