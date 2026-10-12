В Пакистане разбился самолёт: есть погибшие

Два пилота армейской авиации Пакистана погибли в понедельник в результате крушения учебного самолёта в районе Кветты.

Причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил Пакистана (ISPR), передаёт Dawn.

По данным ведомства, самолёт Mushshak потерпел крушение в районе Наван-Килли. На борту находились инструктор майор Хуснайн Шехзад Хумаюн и обучавшийся пилот капитан Абдул Самад. Оба офицера погибли.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари, премьер-министр Шехбаз Шариф и министр внутренних дел Мохсин Накви выразили соболезнования семьям погибших.