От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Лаоса - ФОТО

13 октября от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после обеда главы государств Азербайджана и Лаоса, а также заместитель Премьер-министра и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан ознакомились с фотографиями, сделанными в 1986 году в ходе визита в Лаос Общенационального лидера Гейдара Алиева, занимавшего тогда пост первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, во время его встречи с тогдашним Председателем Совета Министров Лаосской Народно-Демократической Республики Кейсоном Фомвиханом.

Отметим, что Кейсон Фомвихан — отец нынешнего заместителя Премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса Тхонгсавана Фомвихана.