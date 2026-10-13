Премьер-министр Камбоджи посетил предприятия Министерства оборонной промышленности

13 октября в рамках официального визита Премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Манета в Азербайджанскую Республику были посещены предприятия, функционирующие в подчинении Министерства оборонной промышленности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Х. Манет при участии заместителей министра оборонной промышленности Мехмана Бахышева и Хидаята Азимова ознакомился с принципами работы предприятий, производственными возможностями и технологическим потенциалом.

В ходе посещения гостю была предоставлена подробная информация о последовательных мерах, осуществляемых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в направлении развития оборонной промышленности страны, достижениях последних лет и применяемых современных технологических решениях. Отмечалось, что расширение возможностей местного производства, применение инновативных технологий, усиление научно-исследовательской деятельности и формирование высококвалифицированного кадрового потенциала являются основными направлениями развития оборонной промышленности.

Х. Манету также была предоставлена информация о работах, проводимых по модернизации предприятий, совершенствовании производственных процессов в соответствии с современными стандартами, применению нового технологического оборудования и обновлению существующей инфраструктуры.

Состоялся обмен мнениями о перспективах развития оборонной промышленности и возможностях международного сотрудничества в этой сфере. Отмечалась важность подобных визитов с точки зрения расширения связей между странами и оценки новых возможностей партнерства.