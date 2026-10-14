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Ильхам Алиев направил обращение участникам «Rebuild Garabagh»

Редакция 1news10:44 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам «Rebuild Garabagh»

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» – «Rebuild Garabagh».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия 6-й Азербайджанской международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» – «Rebuild Garabagh» и желаю успехов всем участникам мероприятия.

Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, заложила основу нового этапа созидания и развития Карабаха и Восточного Зангезура. В рамках «I Государственной программы Великого возвращения» наши города и села строятся заново, обеспечивается безопасное возвращение соотечественников в родные края. Азербайджан осуществляет эти работы за счет собственных финансовых возможностей. К настоящему времени из государственного бюджета на восстановление и реконструкцию выделено 25,5 миллиарда манатов.

Для безопасного осуществления Великого возвращения более 300 тысяч гектаров территории очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в 47 населенных пунктов вернулись свыше 40 тысяч человек. На освобожденных от оккупации территориях в настоящее время проживают, учатся и осуществляют деятельность около 100 тысяч человек.

Транспортная инфраструктура, создаваемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, соединяет населенные пункты друг с другом и с единым экономическим пространством страны. На сегодняшний день построено около 1500 километров дорог, Муровдагский тоннель протяженностью 11,7 километра стал важным инженерным образцом созидательных работ, проводимых в сложных горных условиях в мировом масштабе. Введены в эксплуатацию Физулинский, Зангиланский и Лачинский международные аэропорты. Продолжается строительство железных дорог. Железнодорожная линия Горадиз – Агбенд, являясь важной составной частью Зангезурского коридора, имеет стратегическое значение для расширения международных транспортно-логистических связей Азербайджана.

Для функционирования новых населенных пунктов и производственных площадей также создается энерго- и водоснабжение. В регионе построено 1 новое водохранилище и восстановлено 5 водохранилищ, введены в эксплуатацию 13 подстанций и 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 мегаватт. Развитие Карабаха и Восточного Зангезура как «зоны зеленой энергии» является одним из основных направлений строительства этой инфраструктуры.

Развитие инфраструктуры сопровождается организацией современных социальных услуг в населенных пунктах. В регионе начали работу 40 образовательных и 20 медицинских учреждений, а также Карабахский университет в Ханкенди. Расширяется и охват государственных, банковских, почтовых и связных услуг. Административные центры, построенные и введенные в эксплуатацию в Лачине, Зангилане, Физули и Агдаме, позволяют оперативно предоставлять населению в едином пространстве услуги в сфере социального обеспечения, занятости и других областях.

Инфраструктурное строительство дополняется восстановлением историко-культурного облика Карабаха и Восточного Зангезура. Восстановление историко-культурных и религиозных памятников, разрушенных и поврежденных в период оккупации, создание современной туристической инфраструктуры служат сохранению богатого наследия региона, возрождению его культурной и духовной жизни, реализации туристического потенциала.

Возрождение региона охватывает и ликвидацию экологических последствий оккупации. В период оккупации было уничтожено 54,3 тысячи гектаров лесных массивов, загрязнены почвенные и водные ресурсы. К настоящему времени восстановлено 600 гектаров лесного фонда. Поскольку восстановление лесов и водных экосистем, применение устойчивых к изменениям климата строительных решений имеют особое значение для долгосрочного развития региона.

Основная цель следующего, второго этапа Государственной программы Великого возвращения — на основе созданных возможностей еще больше расширить частные инвестиции, постоянную занятость и экспортно-ориентированное производство, укрепить позиции Карабаха и Восточного Зангезура как нового центра роста в экономике страны. Передовые градостроительные и инженерные решения, применяемые в регионе, создают опыт, который может быть использован как в других регионах Азербайджана, так и на международном уровне.

С этой точки зрения успешное проведение в Баку Всемирного форума градостроительства (WUF13), организованного Программой ООН по населенным пунктам в 2026 году, послужило презентации достижений нашей страны в сфере градостроительства на международном уровне и укреплению ее позиций в глобальном диалоге.

Выставки «Rebuild Garabagh» и «BakuBuild», проводимые в рамках «Каспийской строительной недели», создают широкие возможности для обмена этим опытом, презентации новых технологий и установления делового партнерства. Уверен, что эти партнерства найдут свое отражение и в конкретных проектах, внесут важный вклад в Великое возвращение и долгосрочное развитие региона.

Желаю успехов работе выставки и новых достижений каждому из вас в вашей деятельности».

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