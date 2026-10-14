В Баку продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры - ФОТО

В столице Азербайджана завершен ремонт 90 из 110 улиц и проспектов, предусмотренных программой обновления дорожной инфраструктуры столицы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, работы охватывают 12 районов столицы. На сегодняшний день выполнено 82% запланированных мероприятий.

В настоящее время ремонт продолжается на шести улицах и проспектах. Еще на 14 объектах работы запланированы.

Отметим, что данная программа направлена на улучшение состояния дорожной инфраструктуры, повышение комфорта передвижения и обеспечение безопасности дорожного движения.