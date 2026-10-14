Центробанк Азербайджана установил новые тарифы на переводы с карты на карту и не только - ПОДРОБНОСТИ

Решением Правления Центрального банка Азербайджана № 39/5 от 15 сентября 2026 года утверждены новые тарифы на услуги платёжных систем.

Согласно новой тарифной политике, унифицированы тарифы за обслуживание сессий в платёжных системах, сообщает 1news.az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Максимальные размеры платы за услуги Системы расчётов в режиме реального времени (AZIPS) и Системы расчётно-клиринговых операций по мелким платежам (XÖHKS) снижены соответственно в два и полтора раза. Новая тарифная модель предусматривает взимание фиксированной платы в зависимости от суммы операции, независимо от времени её проведения.

Кроме того, в целях повышения доступности инновационных платёжных услуг тарифы на использование Системы мгновенных платежей (AÖS), обеспечивающей проведение расчётов в режиме реального времени 24/7, установлены на более низком уровне по сравнению с другими системами. Использование AÖS позволяет осуществлять переводы между банковскими счетами с помощью простых идентификаторов, а также мгновенно зачислять средства на счета, повышая тем самым ликвидность.

В рамках совершенствования тарифной политики также изменены тарифы на услуги Межбанковского карточного центра (BKM) и установлены расценки на обработку переводов с карты на карту.

«Новая тарифная политика разработана с учётом текущей ситуации на рынке. Она направлена на поддержку развития инновационных решений в платёжных системах и оптимизацию комиссий, взимаемых с пользователей платёжных услуг», — отмечается в заявлении Центробанка.

Отмечается, что новые тарифы вступят в силу 1 апреля 2027 года.

Ознакомиться с новыми тарифами для каждой из систем можно в файлах, представленных ниже: