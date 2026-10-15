Арестован рэпер Navai - ОБНОВЛЕНО

Кордайский районный суд Жамбылской области санкционировал содержание под стражей популярного рэп-исполнителя Navai (Наваи Бакиров).

По предварительным данным, артист останется в СИЗО на два месяца на время расследования дела о покушении на контрабанду запрещенных веществ, сообщает 1news.az со ссылкой на Ак Жайык.

Отмечается, что официальные правоохранительные органы и судебные инстанции пока воздерживаются от подробных публичных комментариев, ссылаясь на статью 201 УПК РК (тайна следствия).

Однако источник Ак Жайык в правоохранительных органах подтвердил факт избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

11:30

Пограничная служба Кыргызской Республики выясняет, как рэпер Navai (Наваи Бакиров) пересек пункт пропуска «Ак-Жол» на кыргызско-казахской границе с наркотиками.

Sputnik Кыргызстан сообщает, что в ведомстве заверили, что если в действиях сотрудников выявят нарушения, то виновные понесут наказание.

Напомним, что рэпера задержали казахстанские пограничники - в его автомобиле нашли 2,5 грамма марихуаны.

Отметим, что во время допроса рэпер заявил, что приобрел наркотики в столице Кыргызстана - городе Бишкек.

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