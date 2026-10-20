«KARABAKH DISCOVER» представил документальный репортаж из Азыхской пещеры - ВИДЕО

Вышел первый большой репортаж проекта «KARABAKH DISCOVER», автором которого является журналист и документалист Вафа Гамзаева. Материал на азербайджанском языке посвящён Азыхской пещере в Ходжавендском районе Азербайджана.

В репортаже показаны внутренние залы, узкие проходы, участки археологических раскопок и природная среда пещеры. Съёмки проходили в сопровождении археолога Аждара Бабазаде.

«KARABAKH DISCOVER» — документальный проект для социальных сетей под девизом «Карабах, которого не показывает карта». Его цель — исследовать историческое, культурное, археологическое и природное наследие Карабаха и Восточного Зангезура, знакомить зрителей с малоизвестными местами и документировать их современное состояние.

Помимо развёрнутых репортажей, для каждой социальной платформы создаются отдельные авторские видео. Для международной аудитории планируется выпуск репортажа об Азыхской пещере на английском, русском и армянском языках.