Грузия обвинила Евросоюз в давлении на Конституционный суд

Евросоюз вмешивается во внутренние дела Грузии и оказывает давление на Конституционный суд, которому 21 октября предстоит приступить к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» о запрете крупных оппозиционных партий.

Об этом заявил МИД Грузии.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге заявил, что ЕС внимательно следит за делом о запрете партий в Грузии и расценивает это как угрозу демократическому плюрализму.

«Министерство считает, что ставить под вопрос легитимность делопроизводства до начала рассмотрения дела по существу в Конституционном суде и заранее оценивать судебный процесс представляет собой попытку оказать ненадлежащее давление на конституционный орган и вмешательство во внутренние дела Грузии тогда, когда соблюдение принципа верховенства закона требует, чтобы суду была дана возможность рассмотреть дело независимо, в соответствии с Конституцией Грузии и действующим законодательством», - говорится в заявлении.

В ведомстве также с озабоченностью отметили риторику в ЕС по поводу внутриполитических и правовых дел Грузии и считают, что она мешает объективной оценке текущих процессов и конструктивному сотрудничеству сторон.

В конце октября 2025 года власти Грузии направили в Конституционный суд ходатайство о признании неконституционными трех из четырех крупнейших оппозиционных партий - «Единого национального движения», «Коалиции за перемены» и «Сильной Грузии». В апреле 2026 года правящая партия решила направить в суд новый иск, добавив в него оппозиционную партию «Федералисты». В сентябре в иск добавили партию «Гахария за Грузию».

Суд рассмотрит иск 21, 22 и 23 октября.