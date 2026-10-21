Новый Lexus es. Новое поколение элегантности и инноваций - ФОТО

Новый Lexus ES — яркий представитель стратегии электрификации Lexus — уже в Азербайджане.

Модель прибыла к нам вслед за масштабной мировой премьерой в Копенгагене.

Полностью новый Lexus ES сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высочайший уровень комфорта, предлагая ценителям премиальных седанов в Азербайджане по-настоящему впечатляющие впечатления от вождения. Созданный на платформе GA-K с учётом требований нового времени, седан выделяется в своём сегменте более просторным салоном, обновлённой стилистикой и современными возможностями.

В Азербайджане новый Lexus ES представлен в двух вариантах силовой установки:

• Lexus ES 350h — гибридная версия с 2,5-литровым двигателем мощностью 247 л. с., доступна с передним или полным приводом.

• Lexus ES 500e — полностью электрическая версия мощностью 343 л. с., в стандартной комплектации оснащается полным приводом.

Новый Lexus ES стал крупнее: длина кузова составляет 5 140 мм, ширина — 1 920 мм, колёсная база — 2 950 мм. Увеличенные габариты подарили максимум простора и комфорта прежде всего задним пассажирам: расстояние между передними и задними сиденьями выросло на 77 мм по сравнению с предыдущим поколением и достигает 1 102 мм.

Интерьер воплощает философию бренда Clean Tech x Elegance и ориентированную на водителя концепцию TAZUNA. На передней панели расположены 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и самый большой в истории Lexus 14-дюймовый мультимедийный экран.

Электрический Lexus ES 500e оснащён литий-ионной батареей ёмкостью 75 кВт·ч. Зарядка от сети переменного тока (AC) с 10 до 100% занимает около 4 часов. Технология быстрой зарядки постоянным током (DC) мощностью до 150 кВт в оптимальных условиях позволяет пополнить заряд с 10 до 80% всего за 28 минут.

Новый ES оснащён обновлённым комплексом Lexus Safety System+, объединяющим передовые системы активной безопасности.

Кроме того, обновлённая система кругового обзора Panoramic View Monitor позволяет видеть пространство вокруг автомобиля в трёхмерном (3D) изображении.

Записаться на тест-драйв и оформить заказ нового Lexus ES можно уже сейчас в дилерском центре Lexus Баку. Подробнее: www.lexus.az