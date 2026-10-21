Саудовская Аравия перехватила дроны хуситов

Четыре беспилотника, запущенные хуситами в направлении Саудовской Аравии, были перехвачены.

Об этом сообщил представитель поддерживаемой королевством йеменской коалиции Турки аль-Малики.

По его словам, дроны сбили над Мединой и Восточной провинцией Саудовской Аравии.

В то же время связанные с хуситами СМИ сообщили об авиаударах по коммуникационной сети в районе Маран провинции Саада на севере Йемена.

Кроме того, на юго-западе страны продолжаются ожесточённые столкновения между правительственными силами и хуситами в районе деревни Кахбуб, расположенной между городами Таиз и Хаджа. Правительственные силы пытаются отразить крупномасштабное наступление хуситов и не допустить вооружённого проникновения в этот район.