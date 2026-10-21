В центре Баку произошел пожар на кухне ресторана - ВИДЕО

Произошел пожар на кухне ресторана, расположенного на первом этаже четырехэтажного жилого здания на улице Азиза Алиева в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила на горячую линию «112», после чего на место происшествия были направлены подразделения Государственной противопожарной службы.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие помещения. В результате происшествия в печи на кухне ресторана площадью 200 квадратных метров сгорели остатки жира.

Благодаря своевременному вмешательству пожарных ресторан и жилое здание удалось защитить от огня. Пострадавших нет.